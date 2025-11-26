國道1號南向中壢段2起車禍事故 車流綿延5公里
（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道公路警察局今天表示，國道1號南向61.5公里中壢路段下午發生2起共6車的事故，1名駕駛腳部挫傷，但意識清楚無生命危險，受事故影響車流綿延約5公里長，事故現場於3時50分排除。
國道公路警察局第一公路警察大隊表示，警方於下午2時52分接獲報案，在國道1號南向61.5公里中壢路段有車禍事故，現場3車道占用中線車道，並有1名駕駛受困，警方立即派遣巡邏車並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。
警方調查發現，現場為2起共6車的事故，33歲的王姓男子駕駛營業大貨車行經國道1號南向61.5公里中壢路段，因前方3車事故造成車流回堵，疑似未保持行車安全距離追撞前方2部車，造成另一起共3車事故，王姓駕駛受困車內腳部挫傷，但意識清楚無生命危險，經警消協助脫困後，送往醫院診治後無大礙，
警方說，事故現場於下午3時50分排除恢復通車，後方回堵車流約5公里，各車駕駛人酒測值均為零，詳細肇事原因有待進一步釐清。呼籲用路人遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，以維護行車安全。（編輯：林恕暉）1141126
