國道1號圓山段2貨車追撞 前車違規最重罰1.8萬

國道1號今（5）日凌晨4時許發生一起追撞車禍，周姓男子（44歲）駕駛小貨車行經圓山路段24.4公里處時，載運的塑膠籃子掉落於車道，竟直接將車輛停在中間車道下車檢拾，剛上車要離開時遭後方吳姓男子（34歲）駕駛的大貨車追撞，所幸未造成人員傷亡。

國道1號今日凌晨發生追撞車禍。（圖／翻攝畫面）

國道警方獲報到場，2名駕駛酒測值為0，警方初步了解周男疑因未將後方物品固定，掉落後又將車輛停在車道上，導致後方車輛反應不及肇事，依道路交通管理處罰條例規定，將處新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。

前車駕駛因貨物掉落停車撿拾釀禍。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，上路前需檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜，另貨物掉落應撥打高公局1968派遣工務段前來撿拾，切勿停於車道或路肩冒險撿拾。

