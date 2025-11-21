國道1號大貨車猛撞護欄 「副駕拋飛身亡」現場驚悚
國道1號北上176公里處大雅路段，11月21日深夜發生嚴重交通事故。一輛營業大貨車在22時06分不明原因失控，撞上外側護欄與隔音牆，導致車頭毀損，副駕駛當場喪命，現場畫面令人震撼，該起事故造成北上路段短暫回堵約1公里，事故原因仍待釐清。
國道警方表示，當時這輛由25歲吳姓男子駕駛的大貨車，行經中線車道期間疑似突然失控，車輛衝向右側，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困駕駛座，經消防人員破壞車體後救出，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院，所幸目前生命跡象穩定。
副駕駛為32歲詹姓男子，在撞擊瞬間被拋出車外，身體墜落至一旁邊坡。救援人員趕抵後發現其已無生命跡象，且手部疑似斷裂，部分肢體殘骸尚在坡面搜尋中。現場狀況一度混亂，令人不忍目睹。
事故發生後，大貨車橫占外側車道，造成車流壅塞，警方與拖吊業者迅速趕往排除事故車輛，約莫一小時後恢復通行。國道公路警察局第三公路警察大隊目前已完成初步現場調查，詳細肇事原因將進一步分析釐清。
