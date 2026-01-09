國道1號安全網被剪破！國道警坦承「剪洞拍違規」 雲林縣府：未申請已封閉

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

雲林大埤鄉嘉興路（雲186線）跨越國道一號246.1公里處上方的橋樑，平時是當地居民日常通行的道路，近日有民眾發現橋上架設的安全防護鐵網，被剪出約50公分的大缺口，僅以束帶綁起，引發安全疑慮，紛紛質疑是有心人士蓄意破壞。事情曝光後，國道警察坦承是警方所剪，由於該位置視野良好，是科技執法的制高點之一，但強調執勤完有復原。不過，雲林縣府養護工程單位卻打臉，稱警方剪破安全網並未完成正式申請程序，因此基於安全考量，將立即封閉該孔洞。

雲林大埤鄉嘉興路跨越國道的便橋，是地方居民日常通行要道，但橋上的安全防護鐵網卻被剪出國道警方約50公分的大缺口，且僅用束帶綁起固定。（圖／翻攝畫面）

國道1號約246.1公里處、連接大埤鄉通往石龜村的陸橋上，最近被民眾發現，橋上的安全防護鐵絲網出現長寬約50公分的缺口，且僅以束帶綁起，由於缺口邊緣整齊、呈現完整四方形，遭質疑是蓄意剪破。由於下方車流量龐大，民眾憂心可能成為有心人士高空投擲物品的平台，或有孩童墜落之風險。

對此，國道第四公路警察大隊表示，為維護高速公路行車安全與秩序，經常在該處不定時編排勤務蒐證取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶及未保持安全距離等違規行為，以維護國道行車秩序與安全。警方坦言，由於此跨越橋位置視野良好，是警方科技執法的制高點之一，過去確實曾因蒐證需求，協調相關單位於防護網設置活動式缺口，方便架設取景設備，「勤務結束後再復位，不致影響原有防護功能」。

不過，雲林縣政府交工局養護工程科回應，經查詢確認該處防護網開孔並未完成正式申請程序，基於公共設施安全考量，會先行將孔洞封閉；養護單位提到，至於是否涉及毀壞公物之情形，待完成修復作業，若警方有公務執法需求，須依規定提出申請，再行評估設置方式。

