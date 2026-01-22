國道1號新竹段貨車陷火海 車流壅塞回堵2KM
國道1號今（22）日發生一起火燒車意外，晚間7時許一輛載滿飲料的大貨車，行經南向106.9K新竹路段時，不明原因車輛突然起火冒煙，駕駛在內側車道跳車逃生後車輛迅速陷入火海，消防局獲報立即派遣3車9人趕赴現場灌救迅速撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。
事故占用內側2車道一度造成該路段壅塞回堵約2公里，國道警方已至現場處理並進行交通管制疏導車流，由於散落物較多目前已成立緊急應變小組盡速排除中，警方建議用路人可提前下新竹系統交流道轉國道3號，再由香山交流道進入頭份市區。
高公局呼籲，高速公路車速快所需應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，用路人應遵守行車安全規定，勿分心、疲勞駕駛或超速，如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停，避免發生車禍。
