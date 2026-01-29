國道1號林口段休旅車陷火海 駕駛逃生無傷回堵5km
國道1號今（29）日發生一起火燒車意外，下午5時許南向林口段41.3公里處，一輛黑色休旅車突然不明原因起火冒煙，駕駛將車輛停在外側車道，緊急逃出車外用滅火器滅火，但火勢猛烈無法撲滅，車輛陷入火海全面燃燒濃煙狂竄，消防局獲報派遣人車趕赴現場協助撲滅火勢，由於正值下班尖峰時間，造成該路段嚴重壅塞至少回堵5km，國道警方也到場協助疏導車流，事故原因仍待調查釐清。
