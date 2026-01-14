國道1號林口段火燒車 貨車全面燃燒幸無人傷
國道1號今（14）日發生一起火燒車意外，下午2時許北上42公里處林口交流道附近，一輛貨車行駛途中突然冒煙，駕駛停靠路肩後車輛瞬間起火，火勢猛烈整輛車陷入火海，消防局獲報趕赴現場迅速撲滅火勢，所幸駕駛及時逃下車無受傷，現場也未波及其他車輛，事故原因仍待後續調查釐清。
