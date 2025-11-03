國道1號桃園段連環追撞釀驚魂 國道警籲駕駛速拍照速移車

1國道桃園段車禍釀5公里回堵 警方籲遵守「人沒事快拍照速移車」原則。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於今（3）日19時5分左右接獲通報，國道1號五楊高架道南向45.3公里桃園路段發生四車追撞事故。當警方與拖吊人員正協助排除現場時，又遭後方一輛營業大客車追撞，造成一名女子受困車底，情況一度危急。警消人員隨即趕抵現場，合力將傷者救出後送往林口長庚醫院急救，目前仍在搶救中。

據了解，29歲吳姓女子駕駛自小客車行經該路段時，疑似未保持安全距離，不慎撞上前方三輛車，導致共四車事故，所幸最初並無人員受傷。惟在事故排除過程中，57歲鄭姓男子駕駛由台北往新竹方向的營業大客車（車上載有乘客，均平安）未能及時煞車，追撞事故現場車輛，當時吳女站在車外不幸遭撞擊，整個人被捲入車底。警消獲報後迅速趕往，以液壓破壞器具協助救出，立即送醫急救。警方指出，該起事故於20時40分排除完畢，現場恢復通車，但造成約5公里車流回堵。詳細肇事原因與責任歸屬，仍待警方後續鑑定與調查釐清。

國道警方提醒，若在高速公路上發生交通事故，車損輕微且仍可行駛、無人受傷時，應迅速拍照蒐證後移至安全處所處理，以避免造成後方車輛追撞的「二次事故」。夜間或車速較快路段環境危險，駕駛人可先移動至路肩報案，或直接前往就近的國道警察分隊，由警方協助製作事故筆錄與蒐證。

警方再次呼籲，國道環境車速高、風險大，發生輕微事故時務必遵守「人沒事、快拍照、速移車」原則，人員應儘速移至護欄外或安全區域，全程留意來車動向，並可使用手機或「1968 APP」通報事故，確保自身與其他用路人安全，避免悲劇重演。(圖/警方提供)