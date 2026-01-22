國道1號汐止段連環車禍 休旅車連撞貨車、拖吊車

國道1號今（22）日發生一起連環車禍，10時許一輛小貨車先因故障停於外線，未料遭後方另部休旅車不慎撞上，又波及現場的拖吊車，造成貨車駕駛輕傷送醫。

國1汐止段今發生一起連環車禍。（圖／翻攝畫面）

國道警方調查，楊姓男子（63歲）上午10時許駕駛小貨車行經國1南下12.7公里汐止系統路段，因車輛突然故障暫停在外線車道，未料吳姓男子（53歲）休旅車行經該處疑未注意車前狀況，先擦撞楊男小貨車照後鏡以及下車察看的楊男，再撞擊現場的拖吊車。

休旅車車頭全毀。（圖／翻攝畫面）

所幸楊男僅手部及嘴巴擦挫傷送醫治療後無大礙，警方表示駕駛人酒測值均為0，車禍一度造成該路段壅塞回堵，事故現場約於1小時內排除全線恢復通車，詳細肇責仍待警方調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能或撥打110報案。

