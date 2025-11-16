國道1號深夜驚魂 小客車南崁匝道變換車道不慎自撞護欄
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於昨（15）日深夜 23 時 17 分接獲通報，指出國道 1 號北向 49 公里南崁路段發生一起自撞事故，疑似有駕駛受傷。勤務指揮中心立即啟動應變機制，除調派巡邏車火速前往現場，也同步通知交控中心注意路況變化，並通報 119 派遣消防車與救護車到場支援，以確保事故能迅速處理、傷者能及時獲得協助。
警消人員抵達後，發現肇事車輛為一部小客車，車頭擦撞痕跡明顯，停放於北向南崁出口匝道內，現場路面散落部分車體碎片。救護人員迅速協助駕駛脫困，並進行初步檢傷。經了解，駕駛為 27 歲邱姓男子，當時行駛於國道 1 號北向南崁路段，疑似因一時恍神或分心，在變換車道時未能掌握車距與行車動態，不慎擦撞內側護欄，導致車輛失控偏移至匝道處。
邱姓男子因碰撞造成頭部擦挫傷，所幸意識清楚、無生命危險。救護人員立即將其送往林口長庚醫院進一步治療。警方也於現場進行酒測，邱姓駕駛酒測值為零，排除酒駕因素。
事故現場經警方指揮交通、清除散落物及拖吊車輛後，於今（16 ）日凌晨 0 時 4 分順利排除，北上車流恢復正常。警方向初步研判，事故疑與駕駛恍神與分心有關，但確切肇事原因仍需後續調查釐清，包括行車動線、煞車痕跡、車輛機械狀況等，都將列入分析範圍。
國道公路警察第一大隊提醒所有用路人，夜間行車視線較差，駕駛務必提高警覺，並保持適當安全距離，避免因分心或疲勞導致反應不及。警方呼籲，上路前務必休息充足，若出現疲倦、注意力不集中等情況，應立即找安全位置休息，切勿硬撐。此外，駕駛及前後座乘客都應全程繫妥安全帶，以便在突發狀況發生時提供必要保護，確保行車安全。(圖/警方提供)
