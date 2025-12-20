國道1號溪州段大貨車自撞護欄 3人幸運毫髮無傷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】驚險一幕！今（20）日清晨6點多，國道1號南向225公里彰化溪州段驚傳大貨車自撞護欄事件，車頭當場變形，路肩邊坡上留下深深刮痕，車流瞬間回堵長達11公里，早起通勤的駕駛們目睹此景，心中一陣驚呼：「天啊，這下糟了！」

溪州國道1號南向一大貨車衝上護欄邊坡，車頭嚴重變形，場面相當驚險。（民眾提供）

肇事的25歲吳姓司機與兩名乘客幸運無傷，三人自行下車查看情況，臉上還帶著驚魂未定的神情。「我還好，我們都沒事。」吳男對到場的消防員說，聲音帶著一絲顫抖。

彰化縣消防局接獲通報，立即派遣溪州、埤頭分隊共6名消防員、2輛救護車及1輛消防車趕赴現場。到場後，消防員迅速檢查車上乘客，確認無人受困，也未發現火源，才鬆了一口氣收隊。

國道警方則出動巡邏車與緩撞車，封鎖外側車道及路肩，並使用大吊車將衝到護欄外的聯結車吊起。事故現場像小型戰場，來往車流全線停滯，汽笛聲、駕駛的抱怨聲混合著緊張氣氛，直到上午9點半，事故才完全排除，車流才逐漸恢復順暢。

警方初步研判，吳男酒測值為0，但疑似因清晨精神不濟、恍神分心，導致車輛失控撞護欄。事故提醒駕駛朋友，即使是熟悉路段，也務必保持清醒、專注駕駛，才能避免意外發生。