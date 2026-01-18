國道1號苗栗三義路段9車追撞 1人受傷送醫

（中央社記者郭宣彣苗栗縣18日電）國道公路警察局第三公路警察大隊表示，國道1號北向153.8公里（三義路段）今天晚上發生9車追撞，造成1人受傷送醫治療，事故已排除並恢復全線通車。

國道公路警察局第三公路警察大隊發布新聞資料指出，黃姓男子今天約晚上8時59分許駕駛小客車行經國道1號北向153.8公里（苗栗縣三義鄉路段），因未注意車前動態，撞擊潘男的車，另外有5名駕駛因煞車不及，碰撞前車而肇事。

警方表示，另在此事故後方，1名李姓男子駕駛自小客車，也因煞車不及碰撞鄧男駕駛的小客車肇事。

警方說，此事故共有9輛車，造成1人受傷，現場約在今天晚上10時14分排除事故，目前也已恢復全線通車，另9名駕駛人酒測值均為0，至於詳細肇事原因，仍待釐清。

警方指出，用路人行車時務必遵守交通安全規定，並與前車保持適當安全距離，隨時注意前方路況，避免分心或疲勞駕駛，以確保自身及他人行車安全。（編輯：陳正健）1150118