國道1號豐原段死亡車禍！貨車撞橋墩翻落邊坡起火「車內2人慘成焦屍」

社會中心／台中報導

國道1號南下豐原神岡路段，今（4）日發生一起嚴重交通事故。（圖／翻攝畫面）

國道1號南向168公里豐原路段，今（4）日清晨發生重大死亡車禍。一輛小貨車於出口匝道前減速車道，不明原因猛撞槽化線橋墩，隨即翻落邊坡並起火燃燒。警消獲報趕抵滅火，火勢撲滅後於車內發現2名死者。國道警察局第三大隊正調查死者身分及肇事原因。

消防局接於今（4）日清晨5時18分獲報，國道1號南下168公里豐原路段立即派遣神岡、豐原、潭子等多個分隊趕赴現場救援。救難人員抵達時發現現場一片狼籍，強大的撞擊力導致小貨車車頭嚴重扭曲變形，後方的冷藏貨櫃更與車身硬生生分離，脫落在旁。

小貨車滑落邊坡起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

火勢撲滅於清晨5時48分順利撲滅，然而，在清理火場與檢視車體殘骸時，搜救人員確認車內共有2名乘員，但不幸皆已明顯死亡。由於稍早搜救初期因車體變形嚴重且翻落邊坡，一度傳出僅尋獲1人、另1人失蹤的消息，經警消地毯式搜索與詳細勘驗後，最終確認2人皆受困車內罹難。

一度傳出僅尋獲1人、另1人失蹤的消息，經警消地毯式搜索與詳細勘驗後，最終確認2人皆受困車內罹難。（圖／翻攝畫面）

國道公路警察局第三公路警察大隊警務員張弘杰表示，目前2名死者的確切身分仍有待進一步調查確認，至於駕駛是否涉及酒駕，將待檢察官相驗時進行酒精濃度檢測。針對車輛為何會失控撞上橋墩，警方正調閱相關影像與跡證，全力釐清肇事經過與詳細原因。

