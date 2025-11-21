國道1號連環車禍！小貨車輪胎脫落害多車追撞 釀1死

國道1號南向107.3公里新竹縣寶山路段，21日下午2時56分發生重大連環交通事故。一輛自用小貨車行駛途中疑因左後車輪脫落，擊中後方營業遊覽車，隨後一輛營業大貨車撞上遊覽車，最後一輛自用大貨車再追撞營業大貨車，釀成連環追撞事故。

國道1號新竹寶山路段連環車禍。（圖／警方提供，下同）

事故造成駕駛自用大貨車的64年次莊姓男子不幸死亡。警方表示，除死亡駕駛酒測數值有待法醫檢測外，其餘相關駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

廣告 廣告

國道警方呼籲，用路人行車前務必確實檢查車輛狀況，如發現異常應立即停靠路肩或避車彎，人員下車後須面向來車並退至安全位置，亦可透過1968App警政報案功能通報警方，以確保自身與他人安全。

延伸閱讀

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手

周天成30分鐘速勝！宰地主新秀 直落二晉澳洲賽8強