國道1號雲林段凌晨連環車禍 轎車失控翻覆釀1死5傷、乘客拋飛亡
國道1號南下237.6公里雲林縣虎尾路段，今天清晨發生嚴重連環追撞事故。1輛由19歲蔡姓男子駕駛的小客車，約於5點30分不明原因失控，先猛力撞上外側護欄後整輛翻覆，坐在後座的19歲許姓乘客被拋飛至外側車道，當場重傷倒地、送醫不治。
蔡男自撞護欄後，引起連環車禍，行駛內側車道的林姓駕駛（52歲）見狀急踩煞車，但車輛還是失控，在中線打橫，隨即被陳姓男子（39歲）駕駛的小貨車迎面撞上；現場一度滿地車碎片與散落物，造成1死5傷的慘劇。
雲林縣消防局在5點33分接獲通報，派出多組救援人車到場，發現許姓男子倒臥車道、已無生命跡象，另有5名受傷民眾分別送往虎尾若瑟醫院與雲林基督教醫院救治。
國道第4公路警察大隊表示，初步研判，蔡男車輛先自撞護欄導致翻車，後續林、陳兩車因閃避不及釀成2次追撞；這場事故，一度造成國道堵車，現場於6點33分排除、交通恢復順暢，相關駕駛人已送醫，酒測值仍待確認。
警方提醒，國道路況瞬息萬變，駕駛務必保持安全距離、專注路況，以免因一時疏忽釀成無可挽回的意外。
更多鏡報報導
孝女籌錢救病母感人貼文攏係假 社群寫手真實人生竟是詐團機手...靠寫故事撈500萬
台中北屯82歲婦疑「孤獨死」化為白骨 水公司發現異常6千度用水才揭悲劇
不滿治療沒效果 台中莽男持鐵鎚砸醫院玻璃洩憤遭逮
其他人也在看
最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說
台灣福斯汽車替 T-Roc R再添狠角，全新「極緻版」首次導入R部門操刀的霧影消光灰，不只視覺沈穩，還有股冷冽霸氣。搭配全新19吋Pretoria雙色鋁圈，靜止看就很快，路上回頭率幾乎保證滿格。車外還加入Black Style黑化套件，從格柵、後視鏡到細節裝飾全都暗黑處理，跑格味道直接濃到滿出來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規
台中大里與雲林四湖接連發生嚴重車禍！台中63歲何姓女騎士違規穿越雙黃線，與2台機車碰撞造成3人傷亡；雲林一輛黑色轎車逆向超車，撞上銀色轎車導致失控衝進民宅，所幸屋內無人，2名駕駛受傷送醫。目擊民眾驚呼，台中事故現場「當時有尖叫聲，紅色機車似乎轉了兩圈」，而雲林警方也呼籲，「駕駛人在路上超車時應注意安全，並先打轉向燈示意」。這些事故再次提醒民眾，遵守交通規則的重要性！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
日本車展/驅動大未來 2025 日本東京移動展 SUZUKI篇
SUZUKISUZUKI依舊帶來非常精彩的產品陣容，除了全新二輪概念車、輔具、物流車等等，當然也有極有可能將引進國內的純電K-Car以及即將引進國內的e-Vitara，在本屆的JMS的展演內容相當的完整。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
新竹市 / 綜合報導 11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在道路最外側的圍牆邊，前方還有一台機車橫躺在地，眾人紛紛下車查看，隨後醫護人員趕往現場，協助遭撞的騎士送醫治療，當事騎士事後也在網路上留言，只是停個紅燈也被撞，而且還一連撞那麼多部車，真的很無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
〈車壇大小事〉全新年式BMW X1 M SPORT 豪華運動休旅 進化登場
記者莊玟玥∕台北報導 BMW總代理汎德正式發表全新年式X1 M Sport運動休旅，…中華日報 ・ 1 天前
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前
2025日本移動展｜Century車系獨立成頂奢品牌 Lexus發表多項創新概念！Toyota集團重新定義何謂「日式奢華」
自2023年由Tokyo Motor Show東京車展改制Japan Mobility Show日本移動展開始，雙年展的規劃即為單數年品牌展車和雙數年B2B、商務、科技與技術導向，在Show Year當中重點自然放在了品牌新車展示、面向消費端的技術前沿與概念車發表等內容，最足以代表2025 Japan Mobility Show日本移動展重點及精華的當屬豐田集團，務實導向的Toyota推出全新RAV4與Land Cruiser FJ，定位豪華品牌分支的Lexus則尋求全新定位探索未來，全新獨立子品牌Century則再次演繹和製工藝並宣示挑戰世界頂峰，無疑也暗示著日本汽車工業的前行道路。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
濃煙從對面山頭可見！九份遊覽車驚傳火燒車 旅客全下車觀光幸無人傷
一台到新北九份載客的遊覽車今（15）日下午突然起火，火勢迅速蔓延，整台車陷入火海，冒出的濃煙在對面的山頭都能看到，所幸駕駛及時逃生，車上的遊客也都下車觀光、不在車上。消防隊將火撲滅後，懷疑起火原因是遊台視新聞網 ・ 18 小時前
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
高雄苓雅區大順三路輕軌旁今（14日）清晨發生嚴重車禍！一輛大貨櫃車過彎時閃避機車，不慎擦撞路樹，導致車箱崩塌掉落，波及一旁機車騎士。現場畫面驚悚，樹葉紛飛、貨櫃變形卡在路中央，交通幾乎癱瘓，許多趕著上班的民眾動彈不得，場面十分混亂。所幸騎士僅有擦挫傷，無大礙。同日，國道1號北向嘉義民雄路段也發生大貨車側翻事故，所幸駕駛僅受輕傷，兩起事故皆無嚴重人員傷亡。TVBS新聞網 ・ 1 天前
蘇澳永春里「土石滿布如山」 煙波飯店30車受困停車場
鳳凰颱風強勢侵襲宜蘭，造成多處嚴重災情，其中以蘇澳地區受創最為慘重。永春里一處民宅幾乎被土石沖毀，鐵皮屋周圍全是石塊，大小土石堆積成小山坡，完全掩埋了原本的地面。同時，煙波大飯店地下停車場遭水淹滿，30多輛車輛受困，飯店方面已承諾負擔全額拖吊費用，並預計休業至11月底進行環境清理與設備復原。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
快訊／台南安定廢水廠恐怖惡火！「濃煙烈焰」壟罩高空 現正搶救中
台南安定區一間廢水處理工廠14日接近下午5點左右發生火警，消防局獲報後出動大批人車前往救援，趕抵現場後發現廠房已全面燃燒，伴隨大量火光及濃煙幾乎壟罩整個天空，目前警消正在全力搶救中，無人受傷受困，詳細起火原因將由火調人員釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化驚悚公寓大火！「焰滿騎樓」17人緊急送醫
烈焰灌滿騎樓的畫面相當驚悚！今（16日）清晨在彰化市發生嚴重火警，有棟5層樓公寓的1樓不明原因狂然，經查起火點為停放的機車，17名住戶的傷亡狀況也曝光。中天新聞網 ・ 3 小時前
太依賴輔助駕駛恐釀災！高公局示警「6大情境」恐失效
高速公路局提醒，隨著汽車科技發展，許多新型車款配備輔助駕駛系統，但在特定情況下可能失效。高公局特別指出，輔助駕駛系統在六種情境下可能無法正確辨識路況，駕駛人仍須隨時保持警覺，為行車安全負責。中天新聞網 ・ 1 天前
基隆交通推動捷運與電動公車 打造低碳城市
[NOWnews今日新聞]立法院交通委員會林國成召委、林沛祥與廖先翔委員今（11/10）日率團至基隆考察交通建設，交通部長陳世凱與交通部各局處一級首長共同出席，由市長謝國樑率市府團隊進行簡報，針對五項...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雪鐵龍 Ami 純電小車升級暗黑風格更吸睛！台幣不到 32 萬元就能入手
雪鐵龍（Citroen）旗下高人氣純電小車 Ami 在 2024 年 10 月迎來小改款升級，經過重新設計的可愛面容依然相當吸睛，而近日原廠宣布推出 Ami Dark Side 特仕版，透過專屬配備展現有別以往的嶄新風貌。Ami Dark Side 特仕版售價為 8,890 歐元，約台幣 31.7 萬元，將於 2026 年 1 月正式在歐洲上市。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導濃煙狂竄！台南市消防局今（15）日下午1時29分獲報，歸仁區民權一街的一處民宅發生火警，現場竄出濃濃黑煙，因此立即派出共16車、34名警消人員趕赴現場灌救；由於火勢持續延燒，還波及附近5間民宅。消防人員表示，經過搶救後，在下午2時11分控制火勢，幸好無人受傷受困。至於詳細的起火原因，仍待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光 更多民視新聞報導最新／北市松山工地晚間竄火煙 中華工程發聲了「持續強化工安管理與預防機制」馬公北辰市場凌晨大火 6攤位被燒毀攤商焦急新竹家具行慘遭祝融！百坪倉庫陷火海燒成骨架民視影音 ・ 21 小時前
酒駕釀禍! 男精神不濟"猛撞民宅" 梁柱磚瓦掉滿地
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導又見到酒駕上路釀禍！15號凌晨5點多，一名29歲的馬姓男子，開車載著朋友經過新北市汐止鄉友街與鄉長路一段時，疑似精神不濟，先是擦撞路旁電線桿，接著猛力撞上民宅的梁柱，撞擊力道之大，牆上磚塊掉滿地，更把睡夢的的居民全嚇醒。警方到場後一測，果然酒駕上路。白色自小客車高速猛撞民宅梁柱，撞擊瞬間，不僅前保險桿應聲斷裂，就連一旁的洗手台、牆上的磚塊，全被震飛。車門板金嚴重凹陷，車上的安全氣囊，也全都炸開。只見一名打著赤腳的男子，趕緊從車窗爬了出來。民視記者莊立誠﹔「重回事發現場，當時自小客車撞上民宅門口，導致牆面嚴重剝落，巨大聲響也把附近民眾全都嚇壞。」新北市汐止區傳酒駕自撞事故。（圖／民視新聞）民眾表示，很紮實(的聲音)就一聲，再來就沒有了，但是前面可能我們沒聽到的，是他可能先撞到那個電線杆，(駕駛乘客)車子下來，看他們好像蠻累的。事發在新北市汐止區，15號凌晨五點多，29歲的馬姓男子開車載著朋友，行經鄉友街與鄉長路口時，疑似精神不濟，偏離車道，先是擦撞電線桿後，接著整輛車瞬間失控，直接撞上民宅梁柱。警方到場後，駕駛散發出渾身酒氣，經過酒測後，酒測值達0.60。汐止分局交通分隊長張志煒表示，自撞一旁民宅梁柱，造成馬男及附載乘客，徐男2人四肢擦挫傷，並送汐止國泰醫院救治，同車乘客將處以6千元以上，1萬5千元以下罰鍰。新北市汐止區傳酒駕自撞事故。（圖／民視新聞）兩人送醫後，所幸沒有大礙。馬姓男子被依公共危險罪，函送士林地檢。同車的乘客，沒有善盡勸阻義務，恐怕也將面臨最高1萬5千元的罰鍰。原文出處：酒駕釀禍！男精神不濟「猛撞民宅」 梁柱磚瓦掉滿地 更多民視新聞報導製造假車禍詐保140萬！宜蘭市代會主席林智勇判刑4年半定讞 即刻解職嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷高雄清晨車禍！混凝土車疑「視線盲區」釀悲劇 婦人遭撞命危民視影音 ・ 17 小時前
吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊
加州日前宣布將吊銷1萬7000張發給非公民或綠卡持有者的商業駕照，一改多年來對無證移民司機考核和發照「網開一面」做法。華...世界日報World Journal ・ 1 天前
捐贈URX車型教學訓練 納智捷攜手屏科大育成技職人才
記者鄭伯勝/屏東報導 屏東科技大學14日接受納智捷汽車股份有限公司捐贈URX車型汽車…中華日報 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前