國道1號雲林段凌晨連環車禍 轎車失控翻覆釀1死5傷、乘客拋飛亡

今天清晨5點多，國道1號雲林虎尾路段發生連環車禍，造成1死5傷。警方提供

國道1號南下237.6公里雲林縣虎尾路段，今天清晨發生嚴重連環追撞事故。1輛由19歲蔡姓男子駕駛的小客車，約於5點30分不明原因失控，先猛力撞上外側護欄後整輛翻覆，坐在後座的19歲許姓乘客被拋飛至外側車道，當場重傷倒地、送醫不治。

蔡男自撞護欄後，引起連環車禍，行駛內側車道的林姓駕駛（52歲）見狀急踩煞車，但車輛還是失控，在中線打橫，隨即被陳姓男子（39歲）駕駛的小貨車迎面撞上；現場一度滿地車碎片與散落物，造成1死5傷的慘劇。

雲林縣消防局在5點33分接獲通報，派出多組救援人車到場，發現許姓男子倒臥車道、已無生命跡象，另有5名受傷民眾分別送往虎尾若瑟醫院與雲林基督教醫院救治。

國道第4公路警察大隊表示，初步研判，蔡男車輛先自撞護欄導致翻車，後續林、陳兩車因閃避不及釀成2次追撞；這場事故，一度造成國道堵車，現場於6點33分排除、交通恢復順暢，相關駕駛人已送醫，酒測值仍待確認。

警方提醒，國道路況瞬息萬變，駕駛務必保持安全距離、專注路況，以免因一時疏忽釀成無可挽回的意外。



