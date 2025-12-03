國道1號驚魂 追撞後情緒失控持榔頭砸車 男遭警逮捕

行車糾紛失控 駕駛揮榔頭砸車追人 警方依多罪送辦。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道1號高架道北向26.1公里處昨（2）日晚間發生一起行車事故後的暴力衝突事件，一名賴姓駕駛在追撞他車後，竟情緒失控持榔頭砸車並追逐他人，嚴重影響國道安全。國道公路警察第1大隊勤務指揮中心於20時52分接獲通報後，立即派遣巡邏警力前往處理。

經警方調查，52歲施姓男子駕駛小客車，載著孫姓友人行經國道1號高架北向路段時，遭 46 歲賴姓男子駕駛的小客車自後方追撞。雙方將車輛停放於路肩準備察看狀況，不料賴男突然情緒激動，竟從車內取出榔頭，揮舞著企圖攻擊施男與孫男。兩人見狀驚慌逃往環北交流道方向求生，賴男則轉而砸毀施姓駕駛的車輛，並持續追逐兩人，場面相當危險。

員警抵達後立即喝令賴男放下榔頭，但賴男拒絕配合，甚至在過程中造成黃姓員警左手與左腳擦挫傷。警方遂依現行犯將其逮捕。賴男因事後身體不適，被送往醫院治療，目前尚未完成筆錄製作。警方表示，後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

國道警方提醒，用路人若遇行車糾紛應保持冷靜，切勿以暴力方式解決問題，也不要在高速公路上與他人爭執，以免危及自身安全。若掌握行車紀錄影像，可上傳至國道警察局檢舉專區，由警方查證後依法處置。警方呼籲民眾勿以身涉險，讓國道交通更為安全。(圖/警方提供)