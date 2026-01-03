國道1號5車連環撞釀2死 毒駕男遭判刑3年6月
2024年4月國道一號員林路段發生5車連環車禍造成2人死亡，肇事駕駛被查出毒駕釀禍，死者家屬怒控「為了救被告命都沒了」，近日法院判決肇事人有期徒刑3年6個月。
判決指出，呂男2024年4月24日凌晨2時許，吸食毒品K他命等多種毒品後開車上路，行經國道1號北向213.6公里處時，撞上前方一輛曳引車發生事故，擦撞後曳引車開到路肩，呂男則將車子停在外側車道，且未設置警告設施，沒多久
許姓男子駕駛大貨車經過不慎擦撞呂男車輛，另名薛姓男子則駕駛自小客車經過好心下車查看幫忙。
之後另名陳姓男子駕駛曳引車經過時因視線不佳直接撞上呂男車輛，車子被撞飛衝落邊坡瞬間起火，曳引車失控打滑強力撞擊路肩其他車子，薛男與楊男也遭波及撞飛重傷送醫，搶救後仍不幸死亡，呂男事後被查出開車前混合施用多重毒藥物，已影響其安全駕駛能力而肇事，事故發生後也未設置警告設施，遭警方送辦後檢方依法起訴。
案經彰化地院審理，呂男庭訊時坦承犯行並在庭上向死者道歉，但雙方未達成和解，家屬痛批2名死者「為了救被告，連命都沒有了」，還請求法官希望重判；法官審酌呂男肇事造成2人失去生命，致使家屬難以抹滅無法承受之痛損害甚鉅，最後依犯不能安全駕駛動力交通工具罪判處1年2月有期徒刑，過失致死罪判3年2月，合併執行3年6月，全案可上訴。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
