國道1驚險連環撞！小貨車「急閃鬼切轎車」失控翻覆 駕駛受傷送醫
記者林意筑／彰化報導
國道一號驚傳翻車事故！今（3）日下午2時許，一輛轎車行經南下彰化路段時，疑似突然變換車道，行駛於後方的小貨車駕駛見狀緊急閃避，疑似因車輛重心不穩翻覆，橫躺在中外線車道上，所幸小貨車駕駛僅受輕傷，送醫後已無大礙，不過該起事故造成後方車流回堵將近3公里。至於事故發生詳情有待警方進一步釐清。
據悉，下午2時50分許，一輛白色轎車行駛於國道1號南向197.2公里處時，疑似突然變換車道，導致後方的小貨車緊急閃避卻又撞上另輛轎車，小貨車疑似重心不穩翻覆，橫躺在中外線車道上。
警消人員獲報趕抵，發現小貨車駕駛已自行脫困，而他手臂上有擦傷，初步包紮後送醫治療，所幸並無生命危險。但該起事故發生後，造成後方車流回堵將近3公里，已於下午3時20分許排除事故，恢復全線通車。
