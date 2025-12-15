國道10號嚴重車禍！小貨車壓到帆布翻覆 釀3車追撞

國道一輛小貨車壓到掉落帆布後失控翻覆。 （圖／東森新聞）





國道10號高雄支線21.3公里處（高雄支線）今（15）日清晨，發生一起嚴重追撞事故。一輛小貨車壓到掉落帆布後失控翻覆，後方一輛大貨車疑似未注意路況因此發生追撞，而後還有一輛遊覽車擦撞。事故一度占用外側車道及路肩，造成國道10號車流嚴重回堵，僅剩內側車道可通行。

後方一輛大貨車疑似未注意路況因此發生追撞。（圖／東森新聞）

根據國道警方初步調查，這起發生在國道10號東向21.3公里（燕巢系統出口附近）的交通意外，59歲林姓男子駕駛自用小貨車行駛外側車道時，不慎輾壓到路面上的掉落帆布，導致車輛失控撞擊外側護欄，並打橫停在外側車道與外側路肩。而後方32歲張男駕駛的大貨車疑似未能及時反應，直接撞上小貨車，導致大貨車駕駛一度受困。隨後一輛由53歲謝男駕駛的遊覽車又發生擦撞。

廣告 廣告

這起嚴重事故也導致國道10號高雄路段東向車流嚴重堵塞，事故已於上午8時13分順利排除，國道10號全線交通恢復順暢。至於詳細肇事原因還有待進一步釐清。



國道警方提醒，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。另發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

更多東森新聞報導

中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟 近30年黑歷史遭起底

精油推拿成惡夢！已婚女子診所內遭性侵 丈夫門外苦等不知情

中台禪寺爆性侵！師兄下藥迷昏 師弟慘遭脫褲8次

