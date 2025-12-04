國道10號嚴重車禍！7車連環撞畫面曝 6人輕傷送醫

即時中心／潘柏廷報導

最新消息！國道10號西向3.9公里處、鼎金系統至仁武路段，今（4）日上午9時39分發生一起嚴重車禍；初步掌握，疑似貨櫃車與小客車發生擦撞後，連帶包含後方的大貨車、小貨車、槽車、小客車、砂石車等7車也受到波及，演變成7車連環撞的情況，目前確定事故造成6人輕傷送醫，詳細事故原因仍有待後續釐清。





今日上午國道10號發生7車連環撞事故，使得前頭的貨櫃車橫向卡在全線車道，導致現場回堵，警消獲報後赴現場救援；目前確定6人輕傷，並將其送醫，但詳細事故原因仍有待後續釐清。

國道10號西向3.9公里處、鼎金系統至仁武路段，今（4）日上午9時39分發生一起嚴重車禍。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

