國道10號小貨車碾壓掉落物撞護欄 半聯結車與遊覽車閃避不及連環撞

小貨車駕駛壓到掉落在路上的帆布後失控撞擊外側護欄，遭到後方半聯結車追撞，車輛嚴重受損。（圖：國道五隊提供）

國道10號東西向快速道路今天（15日）清晨6點發生小貨車、半聯結車與遊覽車的連環車禍，幸好沒有人受傷，車禍現場8點多排除，由於正值上班上學尖峰時段，車流一度受到影響。

發生車禍的地點是在國道10號東向21.3公里、高雄燕巢系統出口，59歲的林姓男子駕駛小貨車行駛在外側車道，疑似沒有注意到路面上有一塊掉落物，小貨車不慎輾壓到掉落物，失控撞擊外側護欄後打橫停在外側車道與路肩，由於事發突然，導致後方一輛半聯結車煞車不及撞上，再遭到另一輛遊覽車擦撞，小貨車和半聯結車車頭嚴重受損，幸好沒有人員受傷。

半聯結車疑似煞車不及追撞前方小貨車，車頭嚴重受損。（圖：國道五隊提供）

根據國道第五公路警察大隊初步調查，掉落物是一塊帆布，疑似不明車輛掉落，將調閱監視畫面追查掉落帆布的車輛，釐清肇事責任。（溫蘭魁報導）