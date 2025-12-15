國道10號燕巢系統出口15日清晨發生3車追撞事故。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

國道10號東向21.3公里燕巢系統出口15日清晨6時許發生一起輾壓帆布掉落物後3車追撞事故，其中一部是遊覽車，所幸無人受傷。現場於8時13分排除全線恢復通車，全案國道五隊由田寮分隊依規定處理。

59歲林姓男子15日6時許，駕駛自用小貨車在國道10號東向21.3公里燕巢系統出口路段外側車道時，輾壓掉落物後撞擊外側護欄後打橫停於外側車道與外側路肩時，遭後方行駛外側車道由32歲張姓男子駕駛營半聯結車撞擊後停於外側車道，再遭53歲謝姓男子駕駛遊覽車擦撞，所幸無人受傷。

國道五隊呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。另發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。