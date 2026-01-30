國道10號鼎金段3大車連環追撞 65歲貨櫃車駕駛傷重不治

國道10號鼎金系統交流道路段發生3輛大型車輛連環追撞事故，貨櫃車車頭嚴重扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

國道10號西向3.3公里鼎金系統交流道路段28日下午3時46分許發生一起死亡車禍。65歲葉姓男子駕駛貨櫃車行駛於外側車道、準備下交流道時，追撞前方由54歲林姓男子駕駛的罐槽車，罐槽車再被推撞前方62歲洪姓男子駕駛的大貨車，釀成3輛大型車輛連環追撞事故。詳細肇事原因尚待釐清。

警消獲報趕抵現場時，發現貨櫃車駕駛葉男受困在駕駛座內，隨即將其救出送醫搶救，仍於送醫後宣告不治。另兩名駕駛僅受輕微驚嚇，並無明顯外傷。

警方指出，高速公路事故最常見肇因為未保持安全距離，依法可處新台幣3000至6000元罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，還可能面臨吊扣或吊銷駕照等處分。警方呼籲駕駛人行駛高速公路務必遵守速限、保持安全距離並注意前方路況。

