國道10號7車追撞事故 (圖)

開車開到被毒死，車主家屬向Ford提出訴訟，指控C-Max Hybrid車內散發毒氣導致死亡
通常只聽過開車會因超速、碰撞等因素而死亡，從沒聽過開車會開到中毒死亡，美國就發生一起Ford C-Max Hybrid毒死駕駛案件，不是車主在密閉車室吸一氧化碳，而是車內散發毒氣致死。向來只有聽過開車會因超速或碰撞死亡從沒聽過被毒死，在車室車窗緊閉吸入一氧化碳死亡不算，美國就發生一起駕駛因Ford C-Max Hybrid散發毒氣而死案例，而家屬也向Ford提出訴訟。 2023年一名C-Max Hybrid駕駛在停等紅燈時昏迷，事後經法醫證實該名駕駛死於硫化氫中毒，硫化氫為劇毒，只要吸入少量就會致死，但為何C-Max Hybrid會有硫化氫？由於開車被硫化氫毒死實在太過離奇，因此家屬請律師向Ford提出訴訟，沒想到調查期間真的發現車內存有硫化氫有毒氣體，而來源竟然是車輛油電系統通風裝置脫落，導致硫化氫氣體進入車內造成駕駛死亡,目前案件仍處於家屬尋求賠償階段。 一名C-Max Hybrid駕駛停等紅燈昏迷死亡，調查後發現死於硫化氫中毒。調查發現C-Max Hybrid電系統通風裝置脫落導致硫化氫進入車內。
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。
Ford Territory 純油 / 油電三車型發表上市，售價 94.9 萬起！
福特六和正式宣布Ford Territory在台上市，本次提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電及1.5T汽油渦輪雙動力，全車系共三車型，正式售價94.9萬起，並於2025年底前入主享價值超過8萬的四大早鳥好禮，包含5年原廠保固、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件。Ford Territory於12月13日起全國全面展開試駕體驗！
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。
INSTER台灣接單破200！HYUNDAI都會小精靈賣到缺車
HYUNDAI「Fun 電小精靈」INSTER 自上市後聲量一路爆衝，南陽實業今日公布最新數據，全台訂單已突破200張，直接證明台灣都會純電小車市場正急速升溫。由於INSTER在全球同步熱賣、原廠產能滿載，台灣配額相對不多，目前熱門車型與車色平均得等上3個月，搶車氣氛超火熱。
獨家／跨年期間購車 業內人士：狠狠殺價好時機
進口車怕一過跨年式新車瞬間大落價，國產車則緊盯最後一波業績進行衝刺，也就是說，車商此刻將端出一年中最狠、最痛快、最不講武德的優惠促銷。國產車商想靠貨物稅減免政策打了一個漂亮的收官戰；進口車經銷商則有庫存壓力，不能卡死現金流下，更必須在跨年前清乾淨庫存。業內人士表示，12月到農曆年前車價將大爆走，買家一年最好狠狠殺價的時機來了！
Lexus 日本公告 ES 停止接單！新一代明年春上市 台灣有望跟進
今年 4 月 Lexus 發表新一代 ES，換上全新外型以及科技感十足的內裝，並且提供油電與純電雙動力，日本 Lexus 官網近日公告，現行款 ES 終止接單，大改款預計明年春季發售，而台灣市場方面，推測也會於明年導入。
Cayenne Electric電動休旅 展示了保時捷未來的科技化內裝
保時捷（Porsche）將於今年年底發表全新純電休旅Cayenne Electric，今日官方網站公布它的內裝設計，保時捷稱Cayenne Electric重新定義了內裝體驗。提供更高的乘坐舒適度，座艙提供個人客製化的可能性更大，同時結合全新的數位操作概念以及保時捷有史以來尺寸最大的顯示螢幕。
別管電動車了！中國燃油車出口急遽擴張 衝擊全球新興市場
當全球汽車產業的目光聚焦在中國電動車的快速崛起及其引發的補貼爭議時，一場更為龐大且隱蔽的內燃機引擎汽車出口海嘯正悄然席捲全球。西方政府忙於應對比亞迪BYD等電動車巨頭的競爭時，中國傳統汽車製造商正將其國內市場過剩的燃油車庫存，大量輸出到海外新興市場。這現象是中國政府積極推動電動化政策的直接結果，國內燃油車市場需求急劇萎縮，導致大量的閒置產能（估計每年可生產3000萬輛燃油車），迫使這些汽車品牌必須向外尋求生路。現在中國傳統汽車製造商正將其國內市場過剩的燃油車庫存，大量輸出到海外新興市場。數據顯示，這場出口熱潮的真正主力並非電動車，而是傳統燃油車。據外媒報導，自2020年以來，中國汽車出口總量的約四分之三都是燃油車。中國的汽車年出口量已從過去的約100萬輛，暴增至今年預計的超過650萬輛，使其一躍成為全球最大的汽車出口國。雖然電動車搶佔了新聞頭條，但事實證明，中國在燃油車領域重塑全球市場需求的企圖心與行動，同樣具有侵略性。諸如上汽SAIC、東風Dongfeng、北汽BAIC和奇瑞Chery等傳統巨頭，正利用這個機會，積極彌補其在本土市場因電動化競爭而失去的市佔。 這股燃油車出口潮的目標市
SUZUKI 秋季獻禮！人氣車款全面進化，暢銷神車超值專案
秋高氣爽正是出遊好時節！TAIWAN SUZUKI 為感謝廣大消費者的熱情支持，特別推出多款人氣車型的限時優惠專案，從城市經典掀背、新世代旗艦SUV、到越野傳奇與商用神車，全線車款同步升級智慧安全科技，為消費者帶來更安心、更暢快的駕馭體驗。其中，深受台灣車迷喜愛的暢銷神車 SWIFT，更迎來 20 周年，推出史上最輕鬆的入主方案！ 暢銷神車 SWIFT 20 周年專案：月付 $8,999 輕鬆入主！ 自 2005 年登陸台灣以來，SUZUKI SWIFT 憑藉其「極致剛好」的造車理念，以精巧靈活的車身、緊湊的尺寸和充足的車室空間，迅速成為城市經典車款。現行第四代 SWIFT 搭載輕油電技術，擁…
百齡橋引道前翻車！2人受傷 交通一度壅塞
台北市 / 綜合報導 2日上午七點多，一名翁姓駕駛開車行經台北市重慶北路4段，快到路口時，不但沒有減速，竟朝前車車尾撞上去，翁姓駕駛的轎車當場側翻，四輪朝天打轉，過程中還波及到另一車，所幸受傷的兩名駕駛均無大礙。由於鄰近百齡橋引道，加上接近上班時間，員警趕忙疏導指揮交通，避免交通大打結。 路口停等紅燈，車輛陸續放慢速度，但一台白車完全沒減速，直接朝前車撞了上去，前車的後車廂被猛力撞掀，白車則是側翻四輪朝天，還在原地打轉，小貨車見狀馬上往前開，就怕被波及，地上還殘留些許車殼零件，除了被撞的車輛爬上分隔島，肇事的翻覆路中，還有一台行經的被波及，一共造成三輛車受損，由於鄰近百齡橋的引道，又正值上班尖峰車流量大，員警站在路口指揮以免交通阻塞。這起車禍生在2日上午七點多，翁姓駕駛開車行經，台北市重慶北路4段，快到路口時不但沒減速，直接撞上前方蔡姓駕駛的右後車尾，導致車輛翻覆，由
騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送
台中市 / 綜合報導 今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
搶救! 84歲老翁"公車上不慎摔倒" 一度失去呼吸心跳
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中一名84歲潘姓男子，上午十點多，在公車上摔倒，一度沒有呼吸心跳，轉院到童綜合搶救，恢復生命跡象，昏迷指數三分。警方初步調查，事發當時，公車駕駛正踩煞車，緩慢降速，要靠站停車，而乘客也按鈴，準備起身下車，疑似因為煞車作用力，加上座椅與地面有高低差，重心不穩倒在車上。高齡84歲潘姓男子，倒在公車後車門旁邊，無法自行起身，公車駕駛見狀，立刻報案求救，消防人員抵達現場接觸到病患時，潘姓男子已經沒有呼吸心跳。目擊民眾：「人倒在座椅的後面，跟後門上車的那個扶手中間，一個婦人家站在旁邊，看到他好像都沒動，司機就跟救護車的人說，要不要先急救。」救護人員初步急救後，將潘姓男子送往東勢農民醫院搶救，但病患情況不太樂觀，緊接著又轉院到梧棲童綜合醫院。潘姓男子摔倒時撞到扶桿，接著倒在後車門附近。（圖／民視新聞）童綜合醫院急診部主任魏智偉：「目前是有看到，耳後有一個外傷的情形，不過我們的檢查，還是有看到急性肺水腫的狀況，到底是內科的原因，還是外科的原因，造成患者目前的狀況，還有待進一步的釐清。」潘姓男子一度命危，經醫院搶救，昏迷指數三，在加護病房插管治療觀察。警方初步調查，這起事故發生在上午十點多，當時206公車行經台中市東勢區豐勢路，減速靠站，乘客疑似因為煞車時重心不穩摔倒昏迷。警消獲報到場搶救，與死神拔河搶救生命！（圖／民視新聞）東勢交通分隊隊員許凱棋：「於豐勢路22號對面，公車停靠站緩慢降速，造成乘客潘男30年次起身時，不慎摔倒受傷就醫。」豐原客運業務課長王振宇：「我們看那個行車紀錄器的話，他應該是沒有急煞啦，就是慢慢地煞車煞車，煞車到那前面，剛好到最後那個煞停的，那一剎那有一個制動力，然後剛好那個老先生，他剛好一隻腳在（座位）下方，一隻腳在上方，可能那時候重心不穩。」客運業者出面說明，當時老先生就坐在後車門旁邊，煞車時疑似因為座椅跟地面有高低差，沒站穩，摔倒時又撞到扶桿，倒地昏迷。整起事件肇事責任，還有待警方進一步調查釐清，呼籲民眾搭公車下車時，最好等公車停妥再移動！原文出處：公車煞車疑重心不穩 84歲老翁摔倒"一度失去呼吸心跳" 更多民視新聞報導最新／乘客也遭殃！台中公車「爆衝」撞拖吊車 3人受傷送醫國賠30萬！ 公車轉運站黃標線＂黑到隱形＂ 害運將踩空手斷公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026北美年度風雲車決選沒RAV4！Prelude與Sentra入列「日產揭秘5大設計技巧」
2026年北美年度風雲車（North American Car, Truck and Utility of the Year，NACTOY）決選名單正式出爐，結果一公布立刻引發熱議──不只多款熱門新車落馬，包括備受期待的6代Toyota RAV4、新一代Toyota 4Runner、Jeep Cherokee與Honda Passport全數未入列，就連今年話題很高的Cadillac新車（三款同時參賽）也遭到「全軍覆沒」。相反地，本就引發價格爭議的Honda Prelude與全新Nissan Sentra卻成功進入決選，尤其Sentra憑藉全新外觀設計獲得評審青睞，Nissan也特別解密它如何「不加尺寸卻變得更大」。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／福特12月優惠 多款車型大特價
愛玩車／福特12月優惠 多款車型大特價EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
福特Ford CEO又有新點子！暗示將推出「售價親民」的後驅高性能轎車！
福特Ford CEO又有新點子！暗示將推出「售價親民」的後驅高性能轎車！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kia 創 9,500 銷售台數，現入主入主最高享逾 16 萬元禮遇！
2025年截至11月底，Kia全車系全年已創下9,448台的銷售佳績，不僅以2.6%的同期年成長率，成為今年國內車市少數正成長的品牌之一，更再次寫下同期歷史新高紀錄！2GameSome ・ 13 小時前 ・ 發起對話