國道10里港路段曳引車連環追撞 39歲駕駛傷重身亡

[Newtalk新聞] 國道10號東向里港路段今(12)日發生嚴重車禍事故。一名曳引車駕駛疑似未注意車前狀況，追撞前方曳引車後，又進而推撞貨車，造成3輛連環追撞事故，肇事駕駛因傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。

事發在國道10號東向25公里處里港路段出口匝道，今日上午10時許，一名39歲黃姓男子駕駛曳引車行經該路段時，疑似未注意前方車況，追撞前方停等中的曳引車。由於當下撞擊力道之大，進而促使遭追撞曳引車，又再推撞另一輛大貨車，造成3車連環追撞事故，而肇事的黃姓男子則傷勢嚴重，經送醫搶救無效身亡。

事故造成現場交通一度回堵，於上午11時47分排除。警方表示，黃男酒測值仍待後續抽血檢驗，全案肇事原因及責任歸屬尚待進一步釐清。

警方呼籲民眾，行車上路前務必養足精神，並隨時注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。







