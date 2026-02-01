國道13年…路殺9萬獸魂！「模糊屍照惹鼻酸」：國3死最多原因曝

記者簡榮良／台南報導

攤開血淋淋的照片、數據，正天天上演！國道3號北向316公里台南白河路段，上個月30日凌晨，一隻水鹿誤闖，遭轎車閃避不及撞死，意外揭露國道13年累積9萬筆路殺紀錄，其中又以脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，其次為狗和貓；此外，國道3號因鄰近淺山且周邊棲地自然，路殺死亡案例最多，居全台之冠。

國道13年累積9萬筆路殺紀錄，其中又以脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，其次為狗和貓。（圖／高公局提供）

高公局最早開始投入路殺課題，最早從2007年推動「國道讓蝶道」保育計畫開始，改善紫斑蝶路殺情形。國道的路殺調查是由工程司、路容清潔維護和事故處理人員共同執行，調查人員在每天執行例行工作時，一併調查國道上的動物屍體。

根據高公局統計，2009年至2022年底已累計超過9萬筆路殺紀錄，包含哺乳類22種、鳥類103種，兩棲類3種、爬蟲類23種。國道路殺脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，其中以斑鳩（至少包括珠頸斑鳩、紅鳩、金背鳩、翠翼鳩和綠鳩等）、野鴿、麻雀、白尾八哥（含八哥和家八哥）和白頭翁等 5 類鳥的數量最多，合計佔全部路殺數量的 46% 。狗和貓的紀錄僅次於斑鳩和鴿子，合計約佔 26% ；哺乳類動物中，除了白鼻心與臺灣野兔外，以赤腹松鼠、小型鼠類和蝙蝠紀錄較多；爬蟲類中以雨傘節、眼鏡蛇、臭青公、鱉和斑龜較多。

國道3號北向316公里台南白河路段，（1/30）凌晨發生一起離奇車禍，民眾開車行經該路段時，撞上一隻誤闖國道的水鹿，水鹿當場傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

比較各國道調查結果，國道3號和國道1號由於長度關係分別位居路殺數量前一二名，而國道3號又因鄰近淺山且周邊棲地較國道1號自然而路殺數量較多，以密度來看則以國道10號的路殺密度最高(平均每年每公里 13.8 隻)，其次為國道3號(6.2 隻)和國道 1 號(5.6 隻)。

高公局表示，第一座國道動物通道於2010年4月改善完成，接下來至2020年陸續設置了總長度超過40公里的國道路殺動物防護網，由既有結構物改善而成的動物通道則有跨越式3座和穿越式14座。各處改善措施成效評估結果均顯示目標物種的路殺率大幅下降，且使用動物通道穿越國道頻率也穩定增加。

國道3號和國道1號由於長度關係分別位居路殺數量前一二名，而國道3號又因鄰近淺山且周邊棲地較國道1號自然而路殺數量較多。（圖／高公局提供）

