國道15服務區、5休息站全面提升見警率 防範隨機攻擊憾事重演

國道警方於轄線內15處服務區及5處休息站等人潮密集處所，強化維安機制、提升安全警戒層級。圖：國道警方提供

針對昨(19)日北車、捷運中山站所發生之隨機殺人暴力犯罪事件，國道公路警察局長顏旺盛高度重視，延續昨(19)日的立即反應強化勤務作為，今(20)日仍持續於長達1088.3公里的轄線內15處服務區(國道客運轉運站)及5處休息站等人潮密集處所，強化維安機制、提升安全警戒層級，以確保用路人聚集、休憩處所的人身安全。

國道警方全天候加強服務區周邊小區域巡邏與盤查作為，以提高巡邏密度及見警率。圖：國道警方提供

顏旺盛強調，國道警方全天候加強服務區周邊小區域巡邏與盤查作為，以提高巡邏密度及見警率；並與服務區管理單位保持橫向聯繫，提升整體防護效能；利用AI車牌辨識科技執法裝備，於服務區內巡查，以即時掌握異常人、事、物等地偵蒐作為。

顏旺盛也提到，對於在服務區內徘徊、行為舉止異常、疑似攜帶可疑背包者，也要求同仁主動關懷，必要時依法進行盤查；另對於民眾求助等狀況，迅速派員處理，提供必要協助，展現警察維護民眾安全之決心。

