國道2死車禍剛發生！預拌車經過「方向盤鎖死」也出事 在地人嚇：抓交替？

（記者洪承恩／綜合報導）國道3號嘉義竹崎路段兩天內連續發生事故，引發當地駕駛議論。一名31歲盧姓男子7日駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，疑未保持車距追撞前方大貨車，兩人傷勢過重當場身亡、遺體懸掛在車頭，畫面駭人。未料隔天，同一路段反向車道又發生水泥預拌車翻覆，駕駛自稱方向盤突然「鎖死」，使得在地出現「抓交替」揣測，不少人直呼心裡發毛。

事發於7日上午，盧男載著同事運送建材行經國道3號南下291.3公里，疑車距不足追撞前方大貨車，小貨車頭凹陷、玻璃碎裂，兩人遭拋出卡在車頭外，警消雖緊急送醫仍不治。檢方相驗後，初步確認盧男因頭部重創及骨折致命，菲籍移工則將透過進一步檢查釐清死因。

圖／國道3號嘉義竹崎路段日前發生死亡車禍，沒想到事發後24小時左右，同一地點又發生事故，黃姓駕駛稱「方向盤鎖死」。（翻攝爆料公社公開版臉書）

未料僅過24小時，8日上午同一地點的北上路段又傳翻車事故，47歲黃姓司機駕駛預拌車時失控，整台車傾覆，砂石灑滿路面。黃男僅受輕傷，但他供稱行經該處時方向盤突然「完全轉不動」，宛如被強力鎖死，讓他事後得知前一天有死亡事故時，直呼「毛毛的」。

圖／國道3號嘉義竹崎路段日前發生死亡車禍，沒想到事發後24小時左右，同一地點又發生事故，黃姓駕駛稱「方向盤鎖死」。（翻攝爆料公社公開版臉書）

兩起事故時間、地點接連重疊，巧合程度引起討論。部分民眾以民俗說法「抓交替」揣測，但也有民眾認為現場車流多、坡度路況複雜，應回歸駕駛注意車距、車況與道路安全，避免憾事再發。

目前警方與相關單位已介入調查兩起事故，將釐清翻車車輛是否存在機械故障、操控問題，並提醒駕駛上路務必保持警覺，確保行車安全。

