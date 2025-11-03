國道2號大竹交流道改善工程動土啟動 預計118年完工通車

為紓解國道二號大竹交流道及周邊道路尖峰時段的交通壅塞問題，交通部高速公路局（下稱高公局）今（三）日下午舉行「國道二號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道一一○甲）」動土祈福典禮，象徵工程正式啟動（見圖）。

典禮由交通部部長陳世凱主持，桃園市長張善政、立法委員魯明哲、郭昱晴、張雅琳及涂權吉等人皆出席，並在高公局局長陳文瑞等人陪同下，共同祈求工程順利、安全圓滿。

陳部長表示，國道二號大竹交流道西出匝道長期受到車流量大及台31線、市道110甲路口號誌影響，導致車輛回堵壅塞。改善工程完工後，將能有效解決匝道車流受號誌干擾問題，並大幅提升往桃園國際機場及高鐵青埔站區的交通便利性。

陳部長強調，該工程推動是中央與地方協力的成果，未來施工期間，除請桃園市政府協助交通維持與安全管理，也要求施工團隊務必確保工程品質與進度，讓民眾能儘早享有安全、順暢的行車環境。

他指出，桃園市為近年發展迅速的新興城市，重大建設如桃園航空城計畫已陸續推動中，交通需求也隨之增加。為此，交通部特別重視桃園整體交通布局，除此次啟動的國道二號大竹交流道改善工程，後續還將推動「國道1號甲線新建工程」及「國道2號甲線由台15線延伸至台61線」等多項計畫。這些國道建設未來完工後，將可大幅提升航空城及周邊地區聯外交通效率，促進產業與區域經濟發展。

高公局局長陳文瑞表示，本項改善工程總經費約新臺幣十三億五千九百萬元，工期約四年，預計於民國一一八年完工通車。高公局規劃分兩階段辦理，第一階段先於國道範圍內施工，第二階段將待桃園市政府完成用地提供後，加速進行跨越匝道主要工程。

陳局長指出，施工期間高公局將與桃園市政府密切合作，妥善規劃交通維持措施，減少對民眾通行的影響，並以最高效率推動工程進度，期能早日讓用路人享受更便捷、安全的交通服務。

高公局表示，此次大竹交流道改善工程啟動，象徵桃園地區交通發展再向前邁進一大步，未來完工後，除可紓解當地交通瓶頸，更將強化桃園機場、高鐵青埔站與航空城各區間串聯，為北台灣交通網絡注入新動能。