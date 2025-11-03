國道2號大竹交流道改善 預計118年7月完工

國道2號大竹交流道改善工程，3日由交通部長陳世凱（中）與桃園市長張善政（右）共同執鏟動土，預計民國118年7月完工，疏解地方交通。（呂筱蟬攝）

國道2號大竹交流道為桃園地區重要交通節點，每逢青埔地區有大型活動時車流都塞爆，為疏解周邊聯絡道路尖峰時段壅塞問題，交通部高速公路局3日辦理「國道2號大竹交流道改善工程」動土典禮，預計民國118年7月完工，屆時大竹交流道西向至桃園高鐵站，尖峰將由原28分鐘路程縮短為13分鐘。

交通部長陳世凱說，交通建設對於桃園未來相當重要，交通部有許多工程建設計畫與桃園有關，包括國1甲、國2甲不久後也會動工，交通部全力支持且腳步也會加快，大竹交流道不只是青埔鄉親的要道，國2通往機場也時常因為這段路壅塞拖延時間，如果交流道交通可以改善，對於出國民眾也是很大福音。

張善政表示，國道2號大竹交流道匝道尤其上下班時間非常壅塞，工程增設高架路段跨越市道110甲線，將來可疏解高速公路車流，對於國2交通順暢有非常大作用，期待不只是這項工程，航空城附近還有國2甲延伸台61以及國1甲興建，這對桃園尤其是航空城地區發展非常重要，期待所有工程帶動航空城發展。

高公局說，桃園高鐵開發，往青埔方向車流增加，尖峰車流量大，現況匝道匯流交織且容量不足，另台31與市道110甲路口號誌化延滯，導致車流回堵至國2主線。改善工程總經費約13億5900萬元，計畫在大竹交流道出口匝道增設高架橋，延伸跨越市道110甲（中正東路），未來車流可直接跨越中正東路及南青路口，減少地方道路交織情形。

另外，為降低施工期間交通衝擊，桃園市政府配合辦理側車道土地取得及拓寬工程（含南青路拓寬），由航空城工程處辦理中，預計115年2月完成後交付高公局施工，以維持道路通行順暢，減少施工影響。

除國道2號大竹交流道改善工程外，中央亦推動國道1號中豐交流道新建工程、國道3號增設八德交流道、國道1號甲線及國道2號甲線延伸工程等多項重大建設，整體投資金額超過1100億元。張善政表示，市府將持續與高公局密切合作，未來這些工程完工後，將使桃園道路系統更加完善，交通更便利、市民生活品質全面提升。