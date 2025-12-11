國道2號驚險3車連環追撞！黑轎車車頭全毀 回堵5公里

國道2號3車連環撞黑轎車車頭全毀。（翻攝高速公路1968）

國道2號東向14.2K南桃園至大湳路段11日上午8時29分，發生一起3車連環追撞事故，不明原因導致3輛自小客車接連撞上，其中1輛黑色轎車車頭嚴重毀損，碎裂殘骸散落一地，現場一度相當混亂，國道警方與救護人員迅速抵達現場，並進行拖吊與交通管制，事故占用外線及外路肩，導致後方車流回堵長達5公里，尖峰時段的車潮更是雪上加霜。

目前事故是否有人員受傷、事故發生的確切原因仍待後續調查釐清，警方初步不排除可能與車距過近、分心駕駛或路況突變有關，所幸相關單位即時介入，現場已逐步恢復通行，但仍提醒用路人經過時注意安全、減速慢行。

廣告 廣告

北區養護工程分局也再次呼籲，行駛高速公路務必保持注意力，切記車內所有人都要繫好安全帶，避免疲勞或分心駕駛，不論大小型車，都應遵守速限，不隨意急煞或任意變換車道，才能有效降低事故風險，保障自己與他人的生命安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩