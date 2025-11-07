國道2號驚魂！12個太空包掉路面 貨車司機最高罰1.8萬

國道2號今（7）日上午驚見「太空包雨」，一輛大貨車行經大竹交流道時，車上載運的12個太空包突然掉落路面，所幸未造成其他車輛事故。警方已依法開罰肇事司機，最高可罰1.8萬元。

國道2號今（7）日上午驚見「太空包雨」，一輛大貨車行經大竹交流道時，車上載運的12個太空包突然掉落路面，所幸未造成其他車輛事故。（圖/警方提供，下同）

今日上午10時54分，警方接獲通報指出，國道2號東向大竹交流道東往北匝道內有大量太空包掉落路面。警方立即派遣巡邏車前往處理，並通知國道工務段協助。

經調查，58歲程姓男子駕駛大貨車載運太空包，行經國道2號東向大竹交流道東往北匝道時，疑因車上太空包未確實綑紮牢固，導致車輛過彎時共有12個太空包從車上滑落至車道上。所幸事發當下並未造成其他車輛碰撞或人員傷亡，交通阻塞情形於中午12時23分完全排除。

警方表示，程姓男子的行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，依法可處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰。警方已依法製單舉發，並將依規定處理。

此事件引發交通安全關注，警方特別呼籲所有用路人，特別是貨運車輛駕駛，在車輛行駛過程中，應確實將相關物品嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免物品滲漏、飛散、脫落或掉落，以免造成類似事故發生，危害自身及其他用路人的安全。

國道警方提醒，貨物未妥善固定不僅可能導致交通事故，也會造成交通壅塞，影響用路人權益。駕駛人應遵守交通法規，確保行車安全，共同維護國道交通秩序。

