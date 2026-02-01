國道3深夜死亡車禍！轎車遭連2撞「失控側翻」 56歲女受困當場死亡

記者林意筑／台中報導

國道3號大甲路段昨日深夜發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

國道3號大甲路段驚傳死亡車禍！昨（31）日深夜10時許，21歲蘇男開車行經南向165公里處時，疑似因恍神追撞上前方由56歲洪女駕駛的轎車，撞擊力道猛烈，洪女車輛瞬間失控再度遭後方的小貨車撞擊導致翻覆，現場一片狼藉，警消人員獲報前往，發現洪女與另名女乘客受困，經搶救後將2人送醫，但洪女因傷重仍不治。

蘇男疑似因未注意前方狀況撞上洪女車輛。（圖／翻攝畫面）

昨日晚間10時55分許，蘇男開車行駛於國道3號165公里處中線車道，疑似因恍神、未注意前方狀況，回神時發現與前車車距過近，蘇男緊急閃避仍擦撞上洪女車輛，導致洪女車輛失控偏移，隨後又被駕駛貨車的李男撞上左側車身，猛力撞擊造成洪女車輛側翻在內側車道上。

事故發生後警消人員獲報前往，發現洪女與乘客54歲陳女受困車內，且洪女已無生命跡象，而陳女頭部受創、意識清醒，消防員立即使用破壞器材救出2人，貨車駕駛李男的膝蓋受有撕裂傷、意識清楚，3人送至大甲光田醫院救治，但經院方搶救洪女仍因傷重不治。

洪女與乘客54歲陳女受困車內，洪女被救出時已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

國道警方說明，整起事故現場於24點整排除，造成車流回堵約1公里，相關肇事經過及肇因研判仍待調查釐清。並呼籲用路人，行駛高速公路切勿有恍神、分心駕駛情形，應隨時注意前方路況，並保持適當安全距離，如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

