國道3處大貨車動態地磅系統 3月1日啟用

（中央社記者余曉涵台北2日電）交通部高速公路局今天表示，國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向大貨車動態地磅系統，預計3月1日起啟用。

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，維護國道行車安全及路面品質，高公局持續建置主線篩選式動態地磅系統，迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等13處地磅站建置動態地磅系統。

高公局今天發布新聞稿表示，今年3月1日起，將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統。

高公局指出，主線篩選式動態地磅是於國道主線設置3道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重。明顯未超載車輛的車號會顯示於第2道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌右側資訊可變標誌（CMS），此車即毋須進入地磅站過磅。

若車號未顯示CMS上，表示此車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅；第3道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄，高公局再將違規證據資料提供國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處新台幣9萬元罰鍰。

高公局提醒，載重大貨車行經設有主線篩選式動態地磅系統地磅站時，請遵循第2道門架上方標誌及CMS指示行車；行經其他未設動態地磅地磅站時，則遵循地磅站前「閃光燈亮時/載重大貨車過磅」標誌指示過磅，切勿心存僥倖逃磅，以免受罰。（編輯：管中維）1150202