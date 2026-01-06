國道3號南向基隆隧道貨櫃車擦撞貨車 回堵半小時

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道3號南向1.7公里基隆隧道內，今天(6日)上午發生貨櫃半聯結車疑因變換車道不慎，擦撞小貨車，致楊姓小貨車駕駛手腳多處擦挫傷。基隆市消防隊員獲報協助將他送醫救治；該起事故造成國道3號南下車流回堵約半小時。

基隆市消防局今天上午9時許獲報，國道3號南向1.7公里，基隆隧道內發生貨櫃車與小貨車擦撞事故；消防隊員趕抵協助小貨車楊姓駕駛救出時，發現他四肢多處擦挫傷，就近送往基隆長庚醫院急救。

國道警察局第九公路警察大隊調查，54歲廖姓男子駕駛貨櫃半聯結車今天上午8時47分行經事故路段時，因超車不慎擦撞64歲男子駕駛的小貨車左側車身，致小貨車打橫在路旁；警方趕抵協助排除事故已於上午9點17分恢復通行。

