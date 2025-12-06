國道3號奪命車禍！聯結車恍神釀追撞 一家5口困廢鐵「56歲岳母亡」

國道3號北上103.9公里處香山路段12/5發生連環追撞死亡車禍，造成1死7傷。讀者提供



國道3號北上103.9公里處香山路段昨（12/5）晚間6時許發生死亡車禍，39歲李姓聯結車駕駛載運貨櫃前往新竹途中，疑因恍神未注意前方回堵，高速追撞3輛自小客車，造成1死7傷。其中第一輛遭撞擊的小客車為一家5口同行，原本準備北上做生意，卻在返家途中意外發生憾事。

事故現場一片混亂，車體零件散落滿地，最前方首當其衝的小客車幾乎被壓縮成廢鐵，車內五人全數受困，消防人員抵達後立即以油壓剪、破壞器材強行拉開變形車門，先將副駕張姓女子救出，再救援後座3名乘客。然而，坐在副駕後方的56歲林姓婦人受創最重，頭部有開放性傷口並伴隨耳鼻出血，送醫後宣告不治。

廣告 廣告

據悉，該輛自小客車由張姓女婿駕駛，車上則為其大學生女兒、兩名國中孫子，以及同行的林姓岳母。一家人原訂北上做生意，卻在途中遇上死劫，家屬聞訊趕抵醫院，悲痛欲絕。

其餘包含駕駛及三名孩子皆多處挫傷，無生命危險；另有三名車禍波及駕駛受傷送醫。國道警方初步調查指出，肇事聯結車駕駛疑因恍神釀禍，將依過失致死罪嫌移送法辦，詳細肇因仍待進一步鑑定與釐清。

國道3號北上103.9公里處香山路段12/5發生連環追撞死亡車禍，造成1死7傷。讀者提供

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生