國道3號快官路段傳動軸脫落 釀 3車連環撞1人受傷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國道驚險！彰化國道3號快官路段今（24）日上午發生一起驚險事故，一輛南向小貨車的傳動軸脫落，滾入北向車道，造成三車追撞，其中一名駕駛受傷送醫，車流一度回堵約1公里。

彰化國道3號快官路段今上午，南下路段一輛小貨車傳動軸脫落，北向三車追撞，造成1人受傷。（警方提供）

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，事故發生於上午10時13分，57年次林姓男子駕駛自小貨車行駛南向內側車道時，傳動軸突然脫落，突然從南下車道噴來1支傳動軸，不偏不倚撞上休旅車頭，造成車內氣囊全數爆開，陳姓駕駛嚇得趕緊煞車，瞬間腦海閃過人生跑馬燈直呼「真是命大」。北向中線行駛的81年次陳姓男子自小客車及89年次王姓男子駕駛的半聯結車相繼被波及，造成車輛受損，陳姓駕駛因此受傷。

陳姓駕駛今天受訪指出，前天他開休旅車行經國道3號北上202公里快官路段時，突然天外飛來1個黑影，直接砸到休旅車頭後車內氣囊全部炸開，當下他趕緊煞車，整個嚇傻喘不了氣，瞬間腦海裡浮現人生跑馬燈，定神一看竟然是1支傳動軸砸到他的車。當下直呼真的是命大沒翻車，實在太可怕了。該輛車才買2年，當時市價100萬元，維修費初估30多萬元，還好人沒事，算是不幸中的大幸。

國道七隊表示，當時是南下車道1輛小貨車行駛在內側車道，因傳動軸掉落噴到北上車道，先後撞擊休旅車與半聯結車受損，還要進一步釐清肇事原因與責任歸屬。

警方指出，事故現場於上午10時20分排除，造成車流回堵約1公里。依道路交通管理處罰條例第30條之1第一項，警方已對違規車輛舉發處理。

國道警方提醒，用路人應定期檢查車輛狀況，包括油、水、煞車、輪胎與燈光等，保持車輛良好保養，以避免因機件故障或爆胎發生意外，保障自己與他人的行車安全。