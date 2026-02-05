國道3號機車誤闖！網驚呼「阿北」竟是30歲妹子 導航害慘她

記者林意筑／彰化報導

30歲曹女騎機車誤闖國道。（圖／翻攝畫面）

國道3號驚傳機車誤闖事件！昨（5）日晚間8時許，有民眾開車經過彰化系統時，發現有名機車騎士停駛在匝道口，嚇得不知所措，國道警方獲報後趕往現場，立即將騎士引導下國道，所幸並無發生意外。事後有目擊民眾將畫面上傳網路，引發網友熱議，誤稱「阿北是在哈囉？」、「真的以為看到阿北」，未料事主是名30歲女子。

據了解，昨日晚間8時38分許，有用路人開車行經國道3號彰化系統時，在匝道邊驚見有名機車騎士停駛，面對車流來往嚇得不知所措。國道警方獲報前往處理，經查30歲曹姓女子騎乘機車從彰化市出發，導航欲前往員林市，卻因路況不熟誤闖國道，騎機車到該處時不知如何是好，由警方引導其下交流道並依法開罰。

女子騎機車困在國道匝道的畫面曝光，引發熱議，有網友留言表示「大晚上的，阿北是在哈囉」、「以為那個人是阿北」，未料經警方了解後，該名騎士為30女性。警方也呼籲，用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人新台幣3000至6000元以下罰鍰。

