國道3號清晨驚魂車禍！ 大貨車翻覆飼料灑滿路面回堵3公里

大貨車翻覆飼料灑滿路面回堵3公里

國道三號北上約 157 公里處、接近大甲南地磅站路段，7日清晨7點多發生一起交通事故，1輛自用大貨車與1輛營業用全聯結車，疑似在行駛過程中發生碰撞，導致大貨車當場失控翻覆，車上所載運的大量飼料袋散落一地，嚴重影響車道通行。

事故發生後，大貨車翻覆於內線車道，散落的飼料袋同時佔用內線及中線車道，導致北上車流一度回堵，回堵長度約 3 公里，影響正值上班尖峰時段的通勤車潮。後方車輛行進緩慢，不少駕駛人被迫減速或臨時變換車道，現場一度交通大亂。

警方與國道公路警察局接獲通報後，立即派員趕赴現場處理，並迅速實施交通管制措施，封閉部分車道以確保行車安全，同時協助指揮車流通行。消防與救護人員也同步到場，將受傷的大貨車駕駛送醫救治。

初步了解，大貨車駕駛在事故中手部受傷，經救護人員評估後，送往台中光田醫院進行檢傷治療，所幸意識清楚，暫無生命危險。至於另1輛全聯結車駕駛則未受傷，詳細事故原因仍有待警方進一步釐清。

相關單位隨後加派人力與機具，進行散落飼料袋的清理作業，並安排大型拖吊車將事故車輛移除，以盡速恢復道路通行，警方也呼籲用路人行經該路段時務必減速慢行，注意路況及現場員警指揮，避免因視線不良或分心而引發二次事故。

