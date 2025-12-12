國道3號直達班次 市府允評估

基隆通勤族塞怕了，建議多增闢利用國三到雙北。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆往返雙北公共運輸，目前多仰賴國道客運一五五一「基隆─國道一─新店」及二０八八「中正、信義區─國道一─北市信義區」，但經常大排長龍，尖峰大塞車，通勤時間太長；有市民認為國三利用率太低，建議市府爭取增設「國道三號直達班次」，紓解車流，對此，市府交通處回應，將請公路主管機關及客運業者，綜合考量客運路線條件，評估路線可行性。

國三被利用率太低了，民眾在臉書社群建議，請市府協調規劃「基隆─國三─新店、雙和、文山」外環客運路線，強化觀光與通勤。目前基隆往返多仰賴國道客運一五五一及二０八八路線，均以國道一號為主，進入台北市中心或市府轉運站後，再轉乘捷運、公車才能抵達目的地，尖峰時段國道一及台北市區壅塞，通勤時間過長且不穩定。

過去曾有一五五八線經國道三到木柵動物園、一五五０Ｃ從中山區─台北經國道三、建國北路路線行駛，顯示基隆經國三銜接文山、雙和區均可行，但路線班次有限。

建議市府以觀光與通勤並重，主動與新北市、交通部公路局及相關客運業者研議，規劃自基隆轉運站出發，經國道三、汐止系統、新店交流道等路段的外環國道客運路線，並在新店、雙和及文山區主要轉乘節點設站。同時，評估透過ＴＰＡＳＳ或觀光套票方式，將基隆廟口夜市、港區景點串連成一日遊或週末觀光動線，增加外地旅次。視實際需求，檢討既有一五五一、一五五八路線在尖峰或假日增設部分「經國道三號且不進入台北市區」的直達班次外環幹線先期試辦。

通勤族表示，以前會搭一五五一，但是乘車時間太長，塞車久要憋著，後來寧願搭捷運到北車，再搭國光回基隆，中途都有廁所可用，換車的時間全部加起來也不見得比較慢，一五五一現在一天單向只有四班車。客運越少人搭，最後只保留基本班次，想增班除非滿載，但還要考量司機員夠不夠用。

市府交通處回復，運用國道三號前往新店、雙和與文山區增加國道客運直達路線部分，目前多由捷運、二０八八路線到市府轉運站轉乘或一五五一線輸運；增設「國道三號直達班次」，將請公路主管機關及客運業者，綜合考量客運路線條件(如路線尖峰滿載、離峰載客、駕駛與保養人力支援等課題)，評估路線可行性。