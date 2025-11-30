國道3號碧潭段驚悚車禍！46歲休旅車駕駛突昏迷 車輛失控偏移衝撞護欄

記者林盈君／新北報導

今（30日）上午6時許，國道3號北向29.3公里處、新店碧潭段，46歲的陳姓男子駕駛休旅車，行駛於內側車道時，疑似因身體不適突然昏迷，導致車輛失控，先擦撞內側護欄之後，又偏移到外側車道，撞擊外側路肩護欄，場面一度險象環生，所幸未波及其他車輛，警消獲報後趕抵，隨即將陳男送醫救治，詳細事故經過還要再釐清。

46歲的陳姓男子突昏迷，車輛自撞護欄。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男於今天上午，駕駛休旅車載著65歲潘姓女乘客，行經國道3號北向29.3公里處，疑因突發身體不適昏迷，車輛當場失控撞擊內側護欄，之後又偏移撞擊外側路肩護欄。

警消獲報趕抵，救護人員立即對陳男進行急救，並將他送往新店慈濟醫院，潘姓女乘客則無明顯受傷，約上午7時許，肇事路段車禍現場排除。警方也提醒，駕駛人若有精神不濟或身體不適，務必儘速下交流道或前往服務區休息，避免疲勞或突發狀況釀成危險。

