國道3號竹崎交流道車禍大回堵 警消全力排除中
今（7）日上午10時20分許，國道3號南下291公里處，竹崎到中埔路段的竹崎交流道附近，發生一起車禍事故，警消獲報後立即前往處理，這起車禍也造成車流回堵，車速緩慢，不過大約經過一個半小時左右，狀況已經排除，目前已經恢復正常通車，不過車禍原因還有待警方釐清。
