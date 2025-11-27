國道3號7車連環撞 小客車被壓成「廢鐵球」駕駛受困

自小客車被撞成廢鐵球。（圖／東森新聞）





國道3號北上100公里今（27）日上午8時18分發生連環車禍，6輛自小客車及1輛貨車撞成一團，其中一輛自小客車整台車被壓在貨車車頭下，整台車變形成了廢鐵，駕駛更受困車內，所幸已被救出送醫，生命徵象穩定。詳細車禍原因仍待警方調查。

消防局表示，今日上午8時18分接獲通報，指國道3號北上100公里，新竹市系統交流道附近發生車禍。現場為6輛自小客車與1輛貨車的連環事故，其中一輛自小客車因強力撞擊，整台變形被壓在貨車底下，駕駛也受困其中，消防人員使用器具破壞車輛將人救出，駕駛意識清楚、生命跡象穩定，被送往醫院治療。

駕駛被順利救出。（圖／東森新聞）

另有5名男性傷者，受有擦挫傷與部分撕裂傷，已全數送醫救治。詳細事故原因仍待警方調查。

