國道3號7車連環撞！64歲男「未保持距離」 30歲男受困車內

國道七車連環撞，小客車變形駕駛受困車內。（圖／TVBS）

一起嚴重的七車連環車禍於27日早上8點多發生在國道三號北向100.6公里新竹路段，造成7人受傷。事故起因是一名64歲王姓男子駕駛大貨車行駛在外側車道時，疑似未注意前方車輛回堵且未保持安全距離，撞上30歲卓姓男子的車輛，並進一步推撞前方5部車。現場一片混亂，車輛嚴重毀損，保險桿掉落、車門凹陷，地面散落大量車殼碎片，警方與拖吊車人員迅速到場協助指揮交通。

事故現場情況十分嚴峻，多輛車輛擠壓在一起，每一輛車都有嚴重損壞。由於卓姓男子的車輛是第一台被撞的，車損最為嚴重，導致他被困在車內。另有一台小客車因嚴重擠壓變形，駕駛也受困其中。明湖分隊小隊長王宥程表示，其中一台小客車因為嚴重的擠壓變形，導致駕駛受困於車內。

救援人員迅速展開行動，消防人員使用破壞器材合力將變形的車門打開。國道竹林分隊長李潤明表示，消防人員在半小時內成功將受困人員救出。事故共造成7人受傷，其中5人被送往新竹馬偕醫院，另外2人則送往新竹台大醫院進行檢傷處理。

這起事故導致交通嚴重受阻，現場只剩中間車道可以通行。高速公路車禍最常見的肇事原因就是未保持安全距離，這次的七車連環撞也不例外。事故排除後，交通才恢復暢通。這起事件再次提醒駕駛人在高速公路行駛時必須保持足夠的安全距離，並隨時注意前方路況，以避免類似悲劇再次發生。

