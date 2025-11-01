國道3車追撞！破2千萬豪車「保險桿凹了」 維修費驚人
昨天下午，國道新竹路段發生3車追撞事故，所幸無人受傷。但是這一撞代價可不小，因為其中有一台是價值超過兩千萬的豪車。
43歲蔡姓男子駕駛租賃小客車，疑似操作不當，不慎追撞前方郭姓男子駕駛的自小客車，導致郭男車輛再推撞前方另一輛自小客車。
國道警方初步研判， 應是車陣回堵時，後方車輛沒有保持安全距離，導致連環追撞，其中一台是價值約2700萬元豪車嚴重受損，車頭前保險桿凹陷，維修費預計高達300萬元。
根據《聯合新聞網》，該車為勞斯萊斯Ghost（幻影），新車要價約2700萬元，由於車頭嚴重毀損，維修費估計恐高達300萬元。由於該車為純手工打造，維修零件取得不易，要跟國外訂購材料，光是訂料、等料恐要等上數月。
勞斯萊斯以其「Bespoke」客製化服務聞名，車主通常會加上大量的個人化選配，如特殊車色、內裝材質、星光頂篷等，該車實際成交價格很可能超過新台幣3000萬元。
