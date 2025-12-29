大肚區二十九日發生砂石車、混凝土車及兩輛自小客車追撞事故，三人送醫。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕綜合報導

國道三號彰化和美路段二十九日發生三車追撞事故，造成一名自小客車駕駛重傷送醫，搶救不治。台中市大肚區則發生砂石車、混凝土車及兩輛自小客車連環追撞事故，轎車乘客一度受困車內，經消防局人員協助脫困，將三名傷者送醫治療。

國道第七公路警察大隊初步了解，中午一輛自小客車疑未注意車前動態，追撞內側車道拖吊車後，失控橫在中線車道遭一輛營半聯結車追撞，導致自小客車駕駛受傷送醫。四十歲男子因左下頷穿刺傷，右側頭顱破裂，四肢及全身多處挫傷骨折，送急診時無自主呼吸，搶救後在家屬同意下停止急救，宣告不治。

另外，台中市消防局下午獲報，大肚沙田路一段發生多輛車事故，且有人受困，消防人車緊急馳援，現場為砂石車、混凝土車及兩輛自小客車連環追撞事故，其中一輛自小客車副駕駛座乘客因車門變形無法開啟，經救難人員協助脫困。

該起車禍造成一自小客車三十一歲駕駛、二十歲男性及另一自小客車五十七歲乘客共三人分別有膝蓋、頭部等多處撕裂傷，送醫治療。確切事故原因待警方調查釐清。