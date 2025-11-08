國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫

記者吳泊萱／台中報導

國道3號台中龍井路段發生3車連環事故，造成2人受傷。（圖／翻攝畫面）

國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。

臨停在外側車道的故障車輛遭後方小貨車、轎車追撞。（圖／翻攝畫面）

小貨車追撞故障車輛，車身嚴重變形，車內物品散落一地。（圖／翻攝畫面）

警方調查，今日清晨4時50分許，江姓男子（25歲）駕駛休旅車行經國3龍井路段時，因車輛故障臨停在外側車道，遭後方洪男（45歲）駕駛的小貨車追撞，隨後又被王男（30歲）駕駛的轎車追撞，釀3車連環撞事故。車禍造成小貨車駕駛洪男、轎車駕駛王男受傷，幸好經送醫治療，無生命危險。

由於車禍撞擊力道猛烈，小貨車上的貨物四散，3車零件噴飛，導致2線車道暫時封閉，車流一度回堵約1公里，路況已於清晨5時55分排除，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

國道警方呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。

