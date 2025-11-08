國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
記者吳泊萱／台中報導
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。
警方調查，今日清晨4時50分許，江姓男子（25歲）駕駛休旅車行經國3龍井路段時，因車輛故障臨停在外側車道，遭後方洪男（45歲）駕駛的小貨車追撞，隨後又被王男（30歲）駕駛的轎車追撞，釀3車連環撞事故。車禍造成小貨車駕駛洪男、轎車駕駛王男受傷，幸好經送醫治療，無生命危險。
由於車禍撞擊力道猛烈，小貨車上的貨物四散，3車零件噴飛，導致2線車道暫時封閉，車流一度回堵約1公里，路況已於清晨5時55分排除，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。
國道警方呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。
國3竹崎段奪命車禍 小貨車追撞大貨車2死1傷
國道3號嘉義縣竹崎鄉南下291公里處，今(7)日上午發生一起重大車禍，31歲的小貨車盧姓駕駛疑似未注意車前狀況，追撞前方一輛大貨車，猛力的撞擊造成小貨車車頭全毀，盧姓駕駛與副駕駛座的外籍移工，當場失去...華視 ・ 1 天前
國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里
今（7）日清晨7時43分，國道1號南向309.8公里，麻豆到安定路段發生一起翻車車禍，一輛貨車整台側翻在國道上，疑似因為追撞才導致這起事故，目前警方正在現場調查並排除狀況中，不過這起事故也造成該路段嚴重回堵，車速僅剩下27公里。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／國三驚悚追撞！聯結車路肩「導彈追撞」工程車車尾全爛1人傷
國道三號北上366公里處，也就是在田寮到關廟路段，8日早上8半左右發生一起車禍，一輛聯結車不知何故在路肩追撞一輛進行警戒中的工程車，造成工程車車尾撞爛，整車彈飛到外側車道中，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸工程車駕駛僅輕傷無大礙，不過該路段也因這起車禍一度造成回堵，目前已在9點半左右排除，詳細肇事原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
2家庭破碎! 恆春特斯拉高速撞水泥車再撞機車1死7傷
南部中心／洪明生 屏東報導屏東恆春鎮恆公路，6號下午4點多發生一起嚴重車禍。一輛特斯拉先是高速追撞一台水泥預拌車，接著又撞擊另一部4貼機車，轎車上是一家人，開車的爸爸傷重不治，太太跟兩名年幼孩子擦傷送醫，而被波及的機車上，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子也是輕傷送醫。民視 ・ 1 天前
「不乾淨」？國三竹崎段昨車禍2人慘死 今對向車道混凝土車翻覆
國道3號嘉義縣竹崎段291公里處北上車道，今天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，駕駛輕傷婉拒送醫，肇事駕駛向警方表示是方向盤鎖死；由於同一路段的南下車道昨天剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。國道3號南下嘉義縣竹崎段291.3公里處，昨天早上10點20分發自由時報 ・ 8 小時前
恆春特斯拉追撞水泥車再撞飛「4貼」機車 釀1死7傷
屏東縣恆春鎮台26線麥當勞前面，6日下午4點左右發生嚴重車禍，李姓男子駕駛的特斯拉不明原因追撞前方的水泥預拌車，再撞飛一輛搭載一家4口「4貼」的機車，現場造成3名大人和4名小朋友輕重傷，特斯拉駕駛受困中廣新聞網 ・ 1 天前
屏東佳冬戰備跑道大貨車追撞5部自小客釀3傷 交通受阻2小時
屏東佳冬戰備跑道發生大貨車追撞五部自小客的三傷車禍，傷者意識都清楚，並造成台一線南下交通一度受阻約兩小時。枋寮警分局指出，這起追撞車禍，七日上午六時許、發生在枋寮鄉台一線東角路口；當時由四十九歲汪姓男子駕駛大貨車，沿台一線北往南直行，行駛於外側車道，疑陽光反射視線不佳，一連追撞前方五部停等紅燈自小客車。車禍發生後，汪男未受傷，酒測值為零，但有五十歲的吳姓女子及六十二歲洪姓男受傷，被送往枋寮醫院救治，六十三歲的李姓男子受傷送東港輔英醫院，傷者皆有意識。這場車禍造成台一線枋寮路段南下交通，一度阻受兩小時，現場於八時二十分許排除，恢復三線道通行。枋寮警分局呼籲，駕駛行車過程中若遇陽光刺眼導致視線不清，應利用車輛遮陽板或配戴太陽眼鏡，行經路口時應減速慢行，並隨時注意車前狀態，以維 ...台灣新生報 ・ 1 天前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
颱風鳳凰逼近 台電彰化區處加強巡檢樹修 (圖)
因應颱風鳳凰逼近，台灣電力公司彰化區營業處為防範供電設備損壞及停電風險，已啟動加強巡檢配電線路、修剪樹木等整備作業。中央社 ・ 10 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 10 小時前
恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷
可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天（7日）晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避自由時報 ・ 10 小時前
影/桃園中豐陸橋2轎車對撞 22歲男稱恍神偏離車道釀禍
桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故，22歲徐姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛均輕微擦挫傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻揚
〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻鉅亨網 ・ 10 小時前
保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
交通小隊長「操作車禍」、亂查個資…隊員不忍了具名檢舉 下場曝光
台南某交通小隊長不知何故長期竄改車禍資料，不明原因查詢大量個資，遭到5名隊員具名檢舉，認為該名小隊長涉及偽造文書、違反個資法，經內部調查後已將小隊長記大過、調地，並函送南檢偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧「鬼轉當農村妹」被誇手腳俐落！興奮大笑：還是我轉行
娛樂中心／周希雯報導YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。雖然家寧過往甜美形象一夕全毀，但她不理外界罵聲、仍堅持更新YT頻道，近日更發出一系列當「農村女孩」的體驗影片，當她聽到老闆誇獎手腳俐落時，還忍不住開心笑稱「還是我該轉行？」民視 ・ 10 小時前
國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道
國道三號北上291k嘉義竹崎路段今（8日）上午11時左右傳出車禍，一輛水泥車不明原因翻覆，側倒在槽化線上，導致車內的混凝土往右側流出，占用出口匝道，警方獲報後抵達現場進行事故排除，目前車輛已經撤離，並且正在清洗地板。中天新聞網 ・ 8 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 10 小時前
國3龍井段驚悚車禍！3車連環撞零件噴滿地釀2傷 小貨車撞成廢鐵
國道3號龍井段今（8日）清晨發生3車連環撞，1輛小貨車疑未注意車前狀況，先碰撞因故障停在外側車道的1輛轎車，再遭另輛轎車追撞，現場汽車零件噴滿地，小貨車瞬間成廢鐵，令人怵目驚心，而這起事故也造成2名駕駛受傷，所幸經送醫治療沒有生命危險，詳細肇事原因仍待調查釐清自由時報 ・ 9 小時前
陳亭妃推「教育十現美景」 盼台南成最懂孩子、最挺家庭的城市
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導 民進黨立委陳亭妃今（8）日於「妃妃姐姐太空萌樂園」活動現場宣布「教育十現美景」政見，提出從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習的完整藍圖，強調要讓台南成為「最懂孩子、最挺家庭」的城市；她表示，教育不是口號，而是信仰，孩子要快樂學習，也要擁有國際競爭力，未來將以親子友善、教師支持與教育創新為核心，陪伴每個台南家庭一起...匯流新聞網 ・ 9 小時前