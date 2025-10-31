國道3車連環撞！2700萬勞斯萊斯「追尾賓士」車頭凹了 驚人維修費曝光

記者羅欣怡／新竹報導

萊斯萊斯Ghost疑為注意前方狀況，釀3車車禍。（圖／翻攝畫面）

33歲蔡姓男子，今（31日）下午駕駛勞斯萊斯Ghost（幻影），行經國道1號94.9公里新竹交流道處時，疑似未注意前車狀況，撞擊前方的賓士後又撞上另一台轎車，所幸無人受傷，但初估光是勞斯萊斯的維修費恐高達300萬元。

畫面中，勞斯萊斯保險桿右前方已經凹陷，下方水箱罩掉落，引擎蓋也變形掀起，被撞的賓士轎車後方保險桿、行李箱都凹陷，兩台價值不菲的轎車駕駛，在國道上因意外認識對方。

勞斯萊斯國道撞賓士，初估勞斯萊斯維修費就要300萬。（圖／民眾提供）

知情人士透露，這輛勞斯萊斯Ghost（幻影），新車要價約2700萬元，這次的車損，維修費估計恐高達300萬元。由於該車為純手工打造，維修零件取得不易，要跟國外訂購材料，光是訂料、等料恐要等上數月，賓士車的維修費用也不低。

據了解，33歲蔡姓男子駕駛勞斯萊斯Ghost（幻影）行駛在94.9公里處內線車道，疑似未注意前車狀況，撞上了前方47歲郭姓男子的賓士轎車，接著又撞到前方郭女的白色轎車，但都只有車損，沒有人員傷亡。

賓士車也受損。（圖／翻攝畫面）

國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

