國道3驚悚瞬間！轎車「逆向狂飆」近距離擦身 駕駛驚：人生跑馬燈閃過

記者林意筑／彰化報導

國道內側車道上有輛轎車逆向高速駛來。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道3號驚傳逆向車事件！昨（17）日晚間8時許，有駕駛行經南下和美路段時，在內側車道驚見有輛轎車逆向高速駛來，駕駛與乘客嚇得驚呼「瞬間人生跑馬燈都閃過了」。對此國道警方說明，雖有接獲民眾報案，但員警前往時已在現場找無當事車輛。

轎車逆向行駛在內線車道上，所幸並未造成事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

有網友將行車記錄器畫面PO上網，可見昨日晚間8時20分許，在昏暗的國道3號和美路段上，竟見有輛車的大頭燈詭異從對向照過來，且光線逐漸逼近，最終發現該車逆向行駛在內線車道上，相當危險，所幸這名駕駛及時反應順利閃過，才未造成嚴重事故。

畫面曝光後讓大批網友嚇傻，留言表示「這真的太可怕」，也有人納悶「那台逆向車到底怎麼上去的」。對此國道警方說明，雖有接獲民眾報案，但員警前往時已在現場找無當事車輛，並提醒，逆向車輛駕駛之行為有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛)之規定，應處汽車駕駛人新臺幣6000以上3萬6000以下罰鍰。

