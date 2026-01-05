國道4號神岡段驚悚車禍！女駕駛遭水泥車追撞拋飛 命危搶救中

國道4號台中神岡路段今早發生嚴重車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

國道4號台中神岡路段今（5）日清晨發生一起嚴重交通事故，一輛小貨車因不明原因停在西向9公里處外側車道，遭後方水泥預拌車猛烈撞擊，導致小貨車駕駛、64歲林姓婦人當場被拋飛至中線車道，全身多處撕裂傷與骨折，緊急送醫搶救，目前仍在開刀手術中，尚未脫離生命危險。

根據警方初步調查，事故發生於上午6時39分，當時林姓女駕駛駕駛小貨車行經國道4號西向台中神岡路段時，不明原因在外側車道停車，後方由57歲李姓男子駕駛的水泥預拌車因煞車不及，直接追撞前車，導致小貨車後車斗及棚架嚴重變形。

廣告 廣告

猛烈撞擊力道將林婦拋出車外，倒臥於中線車道。警消獲報趕抵現場時，林婦已呈現意識模糊狀態，身上多處撕裂傷與開放性骨折，立即送往梧棲童綜合醫院搶救，並緊急安排手術，目前仍處於命危狀態。

警方指出，水泥預拌車駕駛李男經酒測為零，並無酒駕情形；林婦因傷勢嚴重，酒測尚待進一步檢測。該起事故於上午7時31分排除，國道交通已恢復正常通行。

林婦駕駛小貨車停於外側車道遭後方水泥預拌車追撞，小貨車嚴重變形。（圖／翻攝三立新聞網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新北男「混吸毒品」毒駕蛇行 遭警攔查搜出毒品連開8罰單

平安夜驚魂！大安地下停車場現「槍械」 竟是充氣玩具虛驚一場

神轎前開打！高雄小港廟會陣頭「行進推擠」爆衝突 2男互毆遭警裁處